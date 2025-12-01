Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss durch die Nacht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 01.12.2025 um 03:05 Uhr wurde in der Keltenstraße in 67433 Neustadt/W. ein 25-Jähriger mit seinem Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen aktuellen Betäubungsmitteleinfluss schließen ließen. Ein entsprechender Vortest verlief letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Der Grünstadter räumte letztlich den Konsum von Cannabis am gestrigen Tag ein. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die Führerscheinstelle informiert.

