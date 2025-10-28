Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Auto in Vollbrand - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (28. Oktober) geriet ein geparkter Audi auf der Imbuschstraße gegen 3:45 Uhr in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen, jedoch wurden zwei weitere geparkte Fahrzeuge, ein VW und ein Toyota, durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Ein aufmerksamer Anwohner hörte zuvor einen lauten Knall und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.

Ob es sich um einen technischen Defekt am Audi oder möglicherweise um Brandstiftung handelt, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Duisburg bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Brandursache geben können, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden.

