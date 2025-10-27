POL-DU: Dellviertel: Folgemeldung: Schwerverletzter erlag seinen Verletzungen
Duisburg (ots)
Am Freitagvormittag (24. Oktober, 9:08 Uhr) verunfallte ein 85-jähriger Duisburger, mutmaßlich in Folge eines internistischen Notfalles, auf der Mercatorstraße mit seinem Nissan. Polizisten leisteten dem schwerverletzten Autofahrer sowie einem Fußgänger bis zum Eintreffen der Notärzte Erste Hilfe.
Wir berichteten: https://duisburg.polizei.nrw/20251024dellviertel
Der Senior erlag noch am Freitagabend (24. Oktober) seinen Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern durch das Verkehrskommissariat 22 an.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw
außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell