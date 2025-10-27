PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Folgemeldung: Schwerverletzter erlag seinen Verletzungen

Duisburg (ots)

Am Freitagvormittag (24. Oktober, 9:08 Uhr) verunfallte ein 85-jähriger Duisburger, mutmaßlich in Folge eines internistischen Notfalles, auf der Mercatorstraße mit seinem Nissan. Polizisten leisteten dem schwerverletzten Autofahrer sowie einem Fußgänger bis zum Eintreffen der Notärzte Erste Hilfe.

Wir berichteten: https://duisburg.polizei.nrw/20251024dellviertel

Der Senior erlag noch am Freitagabend (24. Oktober) seinen Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern durch das Verkehrskommissariat 22 an.

