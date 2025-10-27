Polizei Duisburg

POL-DU: Düsseldorf-Golzheim: Wind weht Lautsprecherkiste in den Rhein

Duisburg (ots)

Am Sonntagvormittag (26. Oktober, gegen 10:30 Uhr) meldete sich ein Mitarbeiter einer Firma bei der Wasserschutzpolizei Düsseldorf und berichtete von einem Vorfall im Rhein bei Düsseldorf-Golzheim (Rhein-Kilometer 746). Bei Aufbauarbeiten für eine Veranstaltung war eine Kiste mit Lautsprechern durch den Wind von einer Böschung hinunter geweht und ins Wasser gefallen.

Die Kiste, die auf Rollen stand, stürzte im Sporthafen Düsseldorf in den Rhein. Dabei konnte die Kiste samt Deckel wieder aus dem Wasser geborgen werden. Zwei Lautsprecher, die jeweils rund 40 Kilogramm wiegen, gingen jedoch sofort unter und konnten nicht mehr gerettet werden. Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei konnten eine Gefährdung für die Schifffahrt ausschließen. Das Ordnungsamt der Stadt Düsseldorf wurde über den Vorfall informiert.

Hinweis: Die Wasserschutzpolizei NRW ist organisatorisch dem Polizeipräsidium Duisburg angegliedert.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell