POL-DU: Hüttenheim: Kollision in der Nacht - Auto kippt auf die Seite

An der Kreuzung Mündelheimer Straße / Am Neuen Angerbach ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (26. Oktober, 3:40 Uhr) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer einen 60-jährigen Audi-Fahrer, als er die Kreuzung überqueren wollte und nahm ihm dabei die Vorfahrt. Da die Ampel zu dieser Uhrzeit außer Betrieb war, hatten die Fahrzeuge auf der Mündelheimer Straße Vorrang.

Durch den Aufprall kippte der Audi seitlich um und prallte gegen einen Ampelmast. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit. Die Ampel wurde bei dem Unfall ebenfalls beschädigt und knickte um. Der 60-jährige Audi-Fahrer erlitt einen Schock und gab an, Schmerzen zu haben. Ein Beifahrer des 23-jährigen Mercedes-Fahrers zog sich eine Fingerverletzung zu. Beide wurden vor Ort von Rettungssanitätern versorgt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden durch das Verkehrskommissariat 22 aufgenommen.

