Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos im Visier von Dieben

Kaiserslautern (ots)

Am Wochenende machten sich unbekannte Täter an zwei Fahrzeugen in Morlautern zu schaffen.

Dem Halter eines Toyota-SUV fiel am Sonntagmorgen auf, dass Langfinger über Nacht in seinen Wagen eingedrungen sind. Das Fahrzeug war in seiner Hauseinfahrt in der Ernst-Christmann-Straße abgestellt. Die Diebe stahlen zwei Rucksäcke, die im Pkw abgelegt waren, konnten aber offenbar mit dem Inhalt der Taschen nichts anfangen - sie stellten die Rucksäcke einige Meter weiter wieder ab. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht endgültig geklärt. Unklar ist ebenso, ob der Toyota verschlossen war.

Auch in der Waldhofstraße wurde ein Pkw zum Ziel von Dieben. Wie der 74-jährige Anzeigeerstatter den Beamten mitteilte, bemächtigten sich die Langfinger neben eines zweistelligen Geldbetrages auch diverser Fahrzeugpapiere, die er in seinem Pkw aufhob. Zu seinem Glück fand ein aufmerksamer Fußgänger die Dokumente wenig später unweit vom Ort des Geschehens. Er brachte sie dem Eigentümer zurück.

Die Polizei appelliert vor diesem Hintergrund: Bewahren Sie keine Wertgegenstände in Ihren Fahrzeugen auf. Wichtige Dokumente, wie beispielsweise den Fahrzeugbrief, heften Sie am besten zuhause ab. Da für den Fahrzeugschein eine Mitführpflicht besteht, verstauen Sie diesen idealerweise mit Ihrem Führerschein in der Geldbörse, so haben Sie bei einer Verkehrskontrolle alle Papiere direkt griffbereit.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 7.25 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 oder unter 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri/kle

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell