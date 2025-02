POL-NMS: 250226-1-pdnms Feuer in altem Kuhstall in Altenholz, keine Verletzten

Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - In der Nacht vom 19.02.2025 auf den 20.02.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Ring in Jevenstedt. Die Täter erlangten Stehlgut in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages. Dem oder den Tätern gelang es -durch Gewalteinwirkung auf die dortige Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses- in das Objekt zu gelangen. Im Hausinneren wurden ...

