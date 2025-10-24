Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Gestohlener E-Scooter in Transporter entdeckt

Duisburg (ots)

Nachdem einem 48-jährigen Duisburger am Donnerstagnachmittag (23. Oktober, gegen 16:45 Uhr) sein E-Scooter an der Steinschen Gasse gestohlen worden war, konnte er das Fahrzeug per Ortungsfunktion auf der Hochfeldstraße ausfindig machen.

Dort entdeckten die alarmierten Einsatzkräfte den entwendeten Roller in einem abgestellten VW Transporter. Vor Ort ermittelten die Polizisten den 34-jährigen Halter des Fahrzeugs sowie dessen 62-jährigen Vater, der die Fahrzeugschlüssel bei sich hatte.

In unmittelbarer Nähe stand ein weiterer Wagen - ein Ford Transit -, der ebenfalls auf den 34-Jährigen zugelassen ist. Da sich darin ein Fahrrad befand und der Verdacht bestand, dass auch dieses gestohlen sein könnte, nahmen die Beamten auch dieses Fahrzeug in Augenschein. Bei der Durchsuchung beider Fahrzeuge fanden sie neben dem E-Scooter zwei Fahrräder sowie verschiedene Werkzeuge.

Beide Fahrzeuge wurden für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Den gestohlenen E-Scooter händigten die Polizisten dem Eigentümer wieder aus. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 36 zu den weiteren Gegenständen dauern an. Gegen den Vater und seinen Sohn wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell