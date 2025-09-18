Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Pkw Brand

Bocholt - Fildeken - (ots)

Die Feuerwehr Bocholt wurde in Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem gemeldeten Pkw Brand alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten zwei Pkw`s und ein Anhänger. Durch die massive Brandentwicklung waren Gebäude betroffen. Es wurde ein umfassender Löschangriff mit drei C-Rohren eingeleitet. Zudem wurden elf Personen sicher aus den Gebäuden herausgeführt. Eine weitere Ausbreitung auf die angrenzenden Wohngebäude konnte verhindert werden. Bei dem Einsatz wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Die Feuerwehr Bocholt war mit insgesamt 35 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell