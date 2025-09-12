Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Gefahrstoffaustritt mit einer verletzten Person im Industriepark

FW Bocholt (ots)

Die Feuerwehr Bocholt wurde in der Nacht zum Freitag gegen 03:30 zu einer Spedition in den Bocholter Industriepark gerufen. In der betroffenen Firma hatte ein Mitarbeiter einen Produktaustritt von Gefahrstoff bemerkt und sich hierbei verletzt.

Durch die Firma wurde der betroffene Bereich sofort geräumt. Die verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung ins Bocholter Krankenhaus transportiert. Auf Grund des Gefahrstoffeinsatzes wurden neben den hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr Bocholt ebenfalls ehrenamtliche Einsatzkräfte der Sondereinsatzgruppe Gefahrgut mitalarmiert. Die Einsatzkräfte konnten die beschädigten Behälter unter Nutzung von Chemikalienschutzanzügen bergen und die Gefahr somit beseitigen. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte aus Bocholt durch ebenfalls spezielle ausgebildete Einsatzkräfte der Feuerwehren Isselburg-Werth sowie Rhede. Der rettungsdienstliche Eigenschutz an der Einsatzstelle wurde durch einen Rettungswagen des DRK Bocholt gestellt. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen im Einsatz.

