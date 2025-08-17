PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW Bocholt: Brennt Werkstatt in voller Ausdehnung - Feuerwehr Bocholt im Großeinsatz

Bocholt Industriegebiet Wüppings Weide (ots)

Um 03:58 Uhr wurde die Feuerwehr Bocholt durch die automatische Brandmeldeanlage eines Unternehmens in das Industriegebiet Bocholt alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Hallenkomplex im Vollbrand. Die Brandbekämpfung wurde umfassend mit zwei Drehleitern mit jeweils einem Wenderohr, einem B-Rohr und 5 C-Rohren bekämpft. Die Wasserversorgung konnte über einen nahgelegenen Löschwasserbrunnen und Hydranten sichergestellt werden. Durch den umfassenden Löscheinsatz konnte ein Übergreifen des Feuers auf den benachbarten Hallenteil verhindert werden.

Die Feuerwehr war mit 6 Löschfahrzeugen,zwei Drehleitern und insgesamt 50 Einsatzkräften bis in die frühen Morgenstunden im Löscheinsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bocholt
Dirk Arping
Telefon: 02871 2103-0
Fax: 02871 2103-555
E-Mail: dirk.arping@bocholt.de
www.bocholt.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell

