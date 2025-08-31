Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Fahrzeugbrand auf der Schloßallee - Feuerwehr Bocholt im Einsatz

FW Bocholt (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Bocholt um 19:53 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der Schloßallee alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Abschleppwagen in Vollbrand, ebenso hatte der angrenzende Grünstreifen Feuer gefangen.

Der Fahrer wurde durch aufmerksame Radfahrer auf den Feuerschein unter dem Fahrzeug hingewiesen. Er konnte den Abschleppwagen noch rechtzeitig stoppen und unverletzt verlassen. Eigene Löschversuche mit einem Feuerlöscher blieben jedoch erfolglos.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand unter schwerem Atemschutz mit einem C-Strahlrohr und konnte eine weitere Brandausbreitung verhindern. Aufgrund des eingesetzten Löschwassers wurde die untere Wasserbehörde des Kreises Borken sowie das Ordnungsamt der Stadt Bocholt hinzugezogen.

Nach Rücksprache mit den Behörden wurde der betroffene Bereich mit Ölbindemittel abgestreut. Eine beauftragte Entsorgungsfirma wird das kontaminierte Material fachgerecht aufnehmen und entsorgen. Die Polizei unterstütze vor Ort.

Die Feuerwehr Bocholt war mit vier Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften rund 2,5 Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell