Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Schwerer Verkehrsunfall - Autofahrer in Lebensgefahr, Fußgänger schwer verletzt

Duisburg (ots)

Am Freitagvormittag (24. Oktober, 9:08 Uhr) erfasste ein schwarzer Nissan auf der Mercatorstraße einen Fußgänger und kollidierte mit zwei geparkten Autos.

Der Unfall im Detail: Ein 85-jähriger Duisburger fuhr von der Wuhanstraße kommend über die Koloniestraße in Fahrtrichtung Mercatorstraße und kam in Folge eines mutmaßlich internistischen Notfalles in Höhe des Einmündungsbereiches von der Fahrbahn ab. Er erfasste einen an der Ampel stehenden Fußgänger (43) und kollidierte mit zwei geparkten Autos.

Die Polizisten waren sofort zur Stelle und leisteten dem Nissan-Fahrer und dem 43-jährigen Schweizer Erste-Hilfe, bis die Notärzte eintrafen. Rettungswagen brachten die Schwerverletzten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Bei dem Fußgänger besteht derzeit keine Lebensgefahr. Der 85-Jährigen befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen sicherte am Unfallort Spuren. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Beamten einen Fahrstreifen der Mercatorstraße in Fahrtrichtung Kremerstraße. Die Unfall-Spezialisten ließen den Nissan durch ein Abschleppunternehmen sicherstellen. Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, die derzeit andauern.

Polizei Duisburg
Polizei Duisburg
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

