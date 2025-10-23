Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Einbrecher auf der Flucht gestellt - Polizei sucht nach Komplizin

Duisburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft auf der Königstraße hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen (22. Oktober, 5:30 Uhr) einen Tatverdächtigen auf der Flucht gestellt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte der Polizei verdächtige Beobachtungen gemeldet. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckten Einsatzkräfte den 27-jährigen Syrer in einem Gebüsch der Grünanlage im Museumsgarten. Zuvor hatte der Mann die mutmaßliche Beute - mehrere Kleidungsstücke - auf seiner Flucht fallen gelassen.

Die Polizisten forderten den Tatverdächtigen auf, aus dem Gebüsch hervorzutreten, er kam den Anweisungen jedoch nicht nach. Daher brachten die Einsatzkräfte ihn zu Boden und fixierten ihn, wogegen er sich wehrte. Auch während die Beamten den Mann in den Streifenwagen brachten, leistete der 27-Jährige erheblichen Widerstand, beleidigte die Kräfte, spuckte in ihre Richtung und versuchte, sie mit Tritten sowie Kopfstößen zu verletzten. Die Polizisten verhinderten die Angriffe und brachten ihn unter Gegenwehr in das Gewahrsam. Dort wurde dem Tatverdächtigen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg aufgrund des Verdachts auf Betäubungsmittelkonsum eine Blutprobe entnommen. Alle Einsatzkräfte blieben unverletzt.

Der Mann wird am heutigen Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vorgeführt.

Nach Angaben des Zeugen soll der Einbrecher eine Komplizin gehabt haben, die mit mehreren Rucksäcken oder Taschen aus der Filiale geflüchtet sei. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell