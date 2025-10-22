PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl - wer kennt diese Frauen?

Duisburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Frauen haben am 4. November 2024 einer Duisburgerin gegen 15:20 Uhr ihre Tasche während des Einkaufs in einem Supermarkt am Kometenplatz entwendet. Die Polizei Duisburg bittet nun um Hilfe aus der Bevölkerung und fahndet mit Bildern der Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/183982

Die beiden Frauen, die auf den Aufnahmen zu sehen sind, werden auf ein Alter von 35 bis 45 Jahren geschätzt. Beide haben eine kräftige Statur und trugen schwarze Jacken, wobei eine der Täterinnen ein Kopftuch hatte. Die Polizei fragt: Wer erkennt die abgebildeten Frauen oder kann andere sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 10:52

    POL-DU: Hochheide: Gegenstand von einem Hochhaus geworfen - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Ein 53-Jähriger verständigte am Dienstagnachmittag (21. Oktober, 17:04 Uhr) die Polizei, weil Unbekannte einen Gegenstand von einem Hochhaus der Ottostraße 58 heruntergeworfen hatten. Die Einsatzkräfte sicherten den Tatort und befragten Zeugen. Verletzt wurde niemand. Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 12:50

    POL-DU: Altstadt: Handtaschenraub - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Einer 58-Jährigen soll am Montagabend (20. Oktober, 21:55 Uhr) im Bereich Burgacker / Am Mühlenberg von einem bisher Unbekannten die Handtasche geraubt worden sein. Ein aufmerksamer Zeuge (32) sah, wie die Frau schrie und weinte. Sie machte Angaben dazu, dass sich ihr ein Mann von hinten genähert, ihr die Handtasche entrissen und die Flucht samt Beute ergriffen habe. Sie beschrieb den Unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren