Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl - wer kennt diese Frauen?

Duisburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Frauen haben am 4. November 2024 einer Duisburgerin gegen 15:20 Uhr ihre Tasche während des Einkaufs in einem Supermarkt am Kometenplatz entwendet. Die Polizei Duisburg bittet nun um Hilfe aus der Bevölkerung und fahndet mit Bildern der Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/183982

Die beiden Frauen, die auf den Aufnahmen zu sehen sind, werden auf ein Alter von 35 bis 45 Jahren geschätzt. Beide haben eine kräftige Statur und trugen schwarze Jacken, wobei eine der Täterinnen ein Kopftuch hatte. Die Polizei fragt: Wer erkennt die abgebildeten Frauen oder kann andere sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

