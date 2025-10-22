PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Gegenstand von einem Hochhaus geworfen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein 53-Jähriger verständigte am Dienstagnachmittag (21. Oktober, 17:04 Uhr) die Polizei, weil Unbekannte einen Gegenstand von einem Hochhaus der Ottostraße 58 heruntergeworfen hatten.

Die Einsatzkräfte sicherten den Tatort und befragten Zeugen. Verletzt wurde niemand.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Experten der Kriminaltechnik sicherten Spuren. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 suchen Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 12:50

    POL-DU: Altstadt: Handtaschenraub - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Einer 58-Jährigen soll am Montagabend (20. Oktober, 21:55 Uhr) im Bereich Burgacker / Am Mühlenberg von einem bisher Unbekannten die Handtasche geraubt worden sein. Ein aufmerksamer Zeuge (32) sah, wie die Frau schrie und weinte. Sie machte Angaben dazu, dass sich ihr ein Mann von hinten genähert, ihr die Handtasche entrissen und die Flucht samt Beute ergriffen habe. Sie beschrieb den Unbekannten ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 11:30

    POL-DU: Hochfeld: Zwölfjähriger läuft auf die Fahrbahn - Zusammenstoß mit Pkw

    Duisburg (ots) - Am Montagabend (20. Oktober, 17:45 Uhr) kam es auf der Wanheimer Straße, in Höhe der Kreuzung zur Rheinhauser Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen überquerte der Schüler die Wanheimer Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 24-jähriger Fahrer eines VW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren