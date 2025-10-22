Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Gegenstand von einem Hochhaus geworfen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein 53-Jähriger verständigte am Dienstagnachmittag (21. Oktober, 17:04 Uhr) die Polizei, weil Unbekannte einen Gegenstand von einem Hochhaus der Ottostraße 58 heruntergeworfen hatten.

Die Einsatzkräfte sicherten den Tatort und befragten Zeugen. Verletzt wurde niemand.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Experten der Kriminaltechnik sicherten Spuren. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 suchen Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

