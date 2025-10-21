Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Polizei beschlagnahmt Führerschein und Cupra

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag (19. Oktober, gegen 23:40 Uhr) haben Polizisten einen hochmotorisierten Cupra Formentor, den Führerschein des Autofahrers (22) und die Schreckschusswaffe seines Beifahrers (26) beschlagnahmt.

Den Beamten fiel der Pkw auf der Duisburger Straße in Höhe der Schreckerstraße auf. Als die Ampel auf Grünlicht wechselte, beschleunigte der 22-Jährige sein Auto und überschritt dabei deutlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. In Höhe der Hamborner Feuerwache überholte der Fahrer ein unbeteiligtes Fahrzeug und überquerte hierbei eine durchgezogene Linie. In Höhe der Beecker Straße missachtete der Fahranfänger weiterhin eine Rotlicht zeigende Ampel und setzte seine Fahrt in Richtung der Amsterdamer Straße fort.

Den Einsatzkräften gelang es, den Cupra einzuholen und im Kreuzungsbereich Duisburger Straße/Amsterdamer Straße zu kontrollieren. Als die Kräfte den Fahrer zur Rede stellten und als Beschuldigten in einem Strafverfahren belehrten, zeigte er sich wortkarg und machte keine Angaben zu seiner Fahrweise. Auch sein Beifahrer (26) war überrascht über die Polizeikontrolle.

Um auszuschließen, dass der 22-Jährige womöglich unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln steht, boten die Einsatzkräfte ihm zwei freiwillige Tests an; beide verliefen negativ.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg stellten die Einsatzkräfte den Führerschein und das Auto des Fahrers sicher. Bevor das Fahrzeug abgeschleppt wurde, reagierte der 26-Jährige nervös und griff unter den Beifahrersitz.

Weil die Beamten vermuteten, dass sich in dem Fach etwas Verbotenes befindet, kontaktierten sie erneut die Staatsanwaltschaft Duisburg. Auf deren Anordnung durchsuchten die Beamten das Auto und fanden in dem Fach unterhalb des Beifahrersitzes eine geladene Schreckschusspistole und stellten sie sicher. Beide Männer müssen sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell