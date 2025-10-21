PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Bergheim: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Zeuge (29) stellte am Samstagmorgen (18. Oktober, 7:30 Uhr) einen beschädigten Zigarettenautomaten an der Schauenstraße fest und verständigte die Polizei.

Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige in Folge der mutmaßlichen Sprengung und des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

