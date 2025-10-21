POL-DU: Bergheim: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugensuche
Duisburg (ots)
Ein Zeuge (29) stellte am Samstagmorgen (18. Oktober, 7:30 Uhr) einen beschädigten Zigarettenautomaten an der Schauenstraße fest und verständigte die Polizei.
Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige in Folge der mutmaßlichen Sprengung und des besonders schweren Falls des Diebstahls.
Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.
