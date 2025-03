Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch im Versuch

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Unbekannte Täter versuchten sich im Zeitraum von Montag (17.03.2025) zu Dienstag (18.03.2025) Zutritt zu einem Vereinsgebäude in der Georgenstraße zu verschaffen. Hierbei verursachten sie Sachschaden an der Tür. Ein Eindringen in die Räumlichkeit gelang jedoch nicht. Inwiefern ein Zusammenhang mit dem Einbruch in Zipsendorf besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Auch hier sucht die Altenburger Polizei nach Zeugen, welche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 zu melden. (Bezugsnummer 0070032/2025). (RK)

