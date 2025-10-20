POL-DU: Duissern: Zwei Porsche gestohlen - Zeugensuche
Duisburg (ots)
Ein Zeuge (74) wandte sich am Sonntagmittag (19. Oktober 11:30 Uhr) an die Polizei, weil zwei Porsche aus einer Tiefgarage an der Straße Wilhelmshöhe entwendet worden seien.
Eine Nachbarin des Melders berichtete von dem Ertönen der Alarmanlage in der Nacht, woraufhin der 74-Jährige in der Tiefgarage nachsah und anstatt einem roten Porsche 911 TARGA ein Splitterfeld vorfand. Beim weiteren Blick durch die Tiefgarage stellte er zudem das Fehlen eines blauen Porsche Macan fest.
In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 36 die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nacht von Samstag (18. Oktober) auf Sonntag (19. Oktober) gemacht haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.
