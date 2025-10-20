POL-DU: Hochfeld: Drogenhandel festgestellt - Person festgenommen

Polizei Duisburg

Hochfeld: Drogenhandel festgestellt - Person festgenommen

Duisburg

Ein aufmerksamer Zeuge (25) verständige am Donnerstagabend (16. Oktober, 21 Uhr) die Polizei, weil er einen mutmaßlichen Betäubungsmittelhandel aus einem Geschäft heraus an der Hochfeldstraße beobachtete.

Die Polizisten beobachteten ebenfalls verdächtige Übergaben. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete die Durchsuchung an. Nachdem sich die Einsatzkräfte Zutritt verschafften, trafen sie auf einen 46-jährigen Duisburger. In dem Laden fanden die Beamten Bargeld in szenetypischer Stückelung, zahlreiche Bubbles, Kokain sowie eine Schreckschusswaffe und stellten alles sicher. Auch ein Rauschgiftspürhund der Polizei kam zur Durchsuchung hinzu.

Aufgrund der Funde sowie u.a. einer fehlerhaften Aufstellung der Spielautomaten kam der städtische Außendienst der Stadt Duisburg zum Einsatz und untersagte den weiteren Betrieb.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Polizisten auch die Wohnung des Tatverdächtigen und stellten dort mehrere Handys sicher. Den 46-Jährigen nahmen die Beamten vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Haftrichter am Amtsgericht Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

