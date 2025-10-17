Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Ladendieb setzt Reizgas gegen Detektiv ein und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagmittag (16. Oktober, 13:30 Uhr) in einem Discounter an der Herzogstraße diverse Waren aus der Fleischabteilung gestohlen. Nachdem er die Produkte in seine Jacke gesteckt und anschließend an der Kasse andere Artikel bezahlt hatte, sprach ihn der 50-jährige Ladendetektiv nach dem Passieren des Kassenbereichs an.

Der Täter reagierte aggressiv, besprühte den Detektiv mit Reizgas und versuchte, sich loszureißen. Nach einer kurzen Rangelei, bei der die Eingangstür beschädigt wurde, flüchtete der Mann mit seiner Beute in Richtung Hopfenstraße. Der 50-Jährige benötigte keine medizinische Versorgung vor Ort.

Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt, schlank, hat kurze braune Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke, dunkelblaue Jeans und schwarze Schuhe. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

