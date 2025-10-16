Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Zwei Unbekannte rauben Fahrrad im Biegerpark - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Mittwochmorgen (15. Oktober, gegen 8:15 Uhr) im Biegerpark (Bereich Cramer-Klett-Straße / Gustavsburger Straße) einem 22-jährigen Duisburger das Fahrrad geraubt.

Der junge Mann war im mit seinem Rad unterwegs, als ihn die Täter anhielten und ihn angriffen. Einer der Männer verletzte ihn dabei mit einem spitzen Gegenstand am Oberschenkel. Anschließend nahmen die beiden das schwarze Fahrrad an sich und flüchteten in Richtung des nahegelegenen Reitvereins. Einer der Täter schob dabei das Rad.

Der Geschädigte beschreibt die Männer als etwa 1,80 Meter groß mit dunklen, mittellangen Haaren, wobei einer der Täter Locken hatte. Beide trugen einen schwarzen Schal über der Nase, schwarze Nike-Schuhe mit weißem Markenlogo sowie eine schwarze Hose.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell