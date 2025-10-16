Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Kollision im Kreuzungsbereich - Zwei Verletzte

Duisburg (ots)

An der Kreuzung Hoffsche Straße/Stepelsche Straße kam es am Mittwochmorgen (15. Oktober, 5:54 Uhr) zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 31-jährige Fahrerin eines weißen Kia Ceed von der Hoffschen Straße kommend in den Kreuzungsbereich ein und stieß dort mit einem blauen Opel Meriva eines 51-Jährigen zusammen, der von der Hoffschen Straße in die Stepelsche Straße abbiegen wollte.

Die Fahrerin des Kia gab gegenüber den eingesetzten Polizisten an, dass sie womöglich die Rotlicht anzeigende Ampel übersehen habe. Weil die Beteiligten über Schmerzen klagten, brachten Rettungswagen sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell