Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Roller kollidierte mit einem Streifenwagen

Duisburg (ots)

Am Dienstagmittag (14. Oktober, 12:24 Uhr) kollidierte ein Rollerfahrer (13) auf der Schulstraße mit einem Streifenwagen, nachdem er versuchte sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Weil der Roller kein Kennzeichen hatte, beabsichtigten die Polizisten diesen, besetzt mit zwei Kindern, zu kontrollieren. Beim Erblicken der Einsatzkräfte versuchte der Rollerfahrer die Flucht zu ergreifen. Der Streifenwagen überholte das Zweirad und scherte mit ausreichend Abstand vor dem Roller ein. Der junge Fahrer bremste das Fahrzeug, geriet ins Rutschen, stürzte und kollidierte mit dem stehenden Polizeiauto. Der 13-jährige Fahrer versuchte zu Fuß zu fliehen, konnte jedoch durch einen Polizisten eingeholt werden. Er gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass die Bremsen nicht richtig funktionieren hätten. In Folge des Sturzes verletzte sich der 12-jährige Sozius leicht.

Die Beamten ließen das Zweirad von einem Abschleppunternehmen sicherstellen, weil nicht geklärt werden konnten wem das Fahrzeug gehört. Die Polizisten brachten die Minderjährigen zu ihren Erziehungsberechtigten. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell