POL-DU: Duissern: Radfahrerin bei Abbiegeunfall verletzt

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Abbiegeunfall im Bereich Mülheimer Straße und Hansastraße am Dienstagnachmittag (14. Oktober, gegen 16:20 Uhr). Eine 49 Jahre alte Radfahrerin fuhr gerade auf der Mülheimer Straße in Richtung Hauptbahnhof, als ein in gleicher Richtung fahrender schwarzer SUV vor ihr plötzlich zum rechts abbiegen in die Hansastraße ansetzte. Die Person am Steuer achtete nicht auf die Radfahrerin, sodass sie stark abbremsen musste und stürzte. Der SUV fuhr ohne anzuhalten davon. Die Frau kam mit Schürfwunden und einem schmerzenden Knie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 22 bittet jetzt die Fahrerin/den Fahrer des schwarzen SUV und Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich unter 0203 2800 bei der Polizei zu melden.

