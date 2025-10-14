Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Raub und Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Die Duisburger Kripo fragt in gleich mehreren Fällen Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe:

Auf dem Bürgermeister-Bongartz-Platz in Hochheide sollen am Montagmittag (13. Oktober, gegen 11:30 Uhr) zwei Unbekannte auf einem E-Scooter einer 54-Jährigen eine Einkaufstasche samt Autoschlüssel geraubt haben. Im Vorbeifahren rissen sie der Frau die Tasche vom Arm, berichtete sie später der Polizei. Die Unbekannten sollen komplett schwarz gekleidet und zwischen 1,60 und 1,75 Meter groß gewesen sein.

Vor einem Supermarkt auf der Straße "Auf dem Damm" in Mittelmeiderich soll ein mutmaßlicher Dieb am Montagabend (gegen 19:05 Uhr) einen Mitarbeiter verletzt haben. Der 57-Jährige habe den Mann gerade in ein Büro führen wollen, um wegen des mutmaßlichen Diebstahls die Polizei zu informieren. Der Mann soll sich aber losgerissen und dem 57-Jährigen mit der Faust gegen den Ellenbogen geschlagen haben, bevor er flüchtete. Er wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, blaue Jacke, schwarzer Pullover.

In der Nacht zu Dienstag (14. Oktober, gegen 0:30 Uhr) sollen zwei Unbekannte einen 24-Jährigen in der Parkanlage hinter dem Rhein-Ruhr-Bad (Kampstraße in Alt-Hamborn) überfallen haben. Nach seiner Aussage nahm ihn einer der Täter in den Schwitzkasten, während der andere ihm die Apple Watch abgenommen haben soll. Beschreiben konnte er die zwei Männer nicht.

Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder etwas zu den mutmaßlichen Tätern sagen können, werden gebeten, sich unter 0208 2800 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell