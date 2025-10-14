Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Aufmerksamer Zeuge führt Polizei zu mutmaßlichem Autoaufbrecher - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Duisburg (ots)

Ein 37-jähriger Mann hat am Freitagmittag (10. Oktober, 13:50 Uhr) an der Düsseldorfer Straße, Ecke Böningerstraße, die Scheibe eines geparkten VW Caddy eingeschlagen und daraus einen Rucksack samt Laptop gestohlen.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat, verständigte sofort die Polizei und gab eine Beschreibung des Täters ab. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckten Einsatzkräfte den Verdächtigen wenig später auf der Königstraße in der Innenstadt. Obwohl er versucht hatte, sich durch einen Kleidungswechsel - andere Jacke, anderer Rucksack, keine Kappe - unkenntlich zu machen, verrieten ihn letztlich seine weißen Flipflops. Die Polizisten nahmen den Mann mit marokkanischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten den gestohlenen Laptop sowie weitere Gegenstände, bei denen es sich vermutlich um Diebesgut handeln könnte. Zudem stellten sie einen Glasbrecher sicher, der mutmaßlich als Tatwerkzeug diente. Die Polizei prüft derzeit, ob der Mann auch für weitere Autoaufbrüche im Stadtgebiet verantwortlich sein könnte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der 37-Jährige am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen anordnete.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell