POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Mutmaßlicher Walnussdiebstahl führt zu Polizeieinsatz

Duisburg (ots)

Bereits am Freitagvormittag (10. Oktober, gegen 10:50 Uhr) soll ein 69-Jähriger von einer umzäunten Pferdeweide an der Schwafheimer Straße Walnüsse gestohlen haben. Der Mann sammelte die Nüsse offenbar vom Boden im Bereich eines Baumes auf. Die 49 Jahre alte Besitzerin der Weide und des Baumes bemerkte dies und stellte den Mann zur Rede. Daraufhin kam es zu einer kurzen Rangelei und der 69-Jährige soll seinem Dackel das Kommando "Fass" gegeben haben. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen Diebstahls und versuchter Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Polizei Duisburg
