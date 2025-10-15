Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Auto kollidiert mit Linienbus

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Ein grauer Mitsubishi Outlander und ein Bus der Linie 926 sind am Dienstagmorgen (14. Oktober, 07:10 Uhr) auf der Duisburger Straße zusammengestoßen. Während der Busfahrer (43) und die Fahrgäste mit dem Schrecken davon kamen, brachten Rettungskräfte den verletzten Autofahrer (79) zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Der 43-Jährige schilderte der Polizei, dass er die Duisburger Straße befahren habe, als ihm plötzlich auf seiner Fahrspur der Mitsubishi entgegen kam. Er habe noch gehupt und den Bus abgebremst, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr vermeiden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab. Weil der Mitsubishi stark beschädigt war, musste er abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob möglicherweise ein internistischer Notfall zu dem Unfall führte.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell