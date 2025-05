Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Verletzte nach Schlägerei

Warendorf (ots)

Am Freitag, 23.5.2025 entwickelte sich gegen 22.05 Uhr eine Schlägerei in Höhe der Everswinkler Straße in Freckenhorst. Zunächst begegneten sich ein 32-Jähriger, ein 38-Jähriger (aus Freckenhorst), ein 29-Jähriger (aus Freckenhorst) und ein 18-Jähriger (aus Westkirchen) in Höhe eines Discounters an der Industriestraße. Es sei zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Außerdem soll der 32-Jährige den 29-Jährigen geschlagen haben. Anschließend seien die beiden Älteren weitergegangen. Der Jüngere informierte einen älteren Familienangehörigen aus Freckenhorst und dieser soll den Tatverdächtigen an einen nahen gelegenen anderen Discounter zu Rede gestellt haben. Dort soll der 32-Jährige den 57-Jährigen angegriffen haben und es habe sich zwischen allen Beteiligten eine Schlägerei entwickelt. Zwei Zeugen sollen versucht haben, verbal auf die Tatverdächtigen einzuwirken und seien deshalb von dem 32-Jährigen bedroht worden. Bei der Schlägerei wurden alle Männer leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die medizinische Versorgung der Beteiligten.

