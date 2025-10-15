Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Radfahrer nach Überholmanöver verletzt - Polizei sucht flüchtigen Lkw-Fahrer

Duisburg (ots)

Ein 32-jähriger Radfahrer ist am Dienstagmittag (14. Oktober, 13:30 Uhr) auf der Holtener Straße bei einem Überholmanöver verletzt worden. Der Mann war auf dem markierten Radweg der Fahrbahn in Richtung Kreuzung Hoover Straße unterwegs, als ein blauer Lkw mit Aufschrift in gleicher Richtung so nah an ihm vorbeifuhr, dass das Fahrzeug den Lenker des Fahrrads berührte. Der Radfahrer verlor das Gleichgewicht, stürzte und verletzte sich am Knie.

An der unmittelbar davor liegenden roten Ampel machte der 32-Jährige auf sich aufmerksam und ging an die Fahrertür des Lkw. Der Fahrer soll ihn jedoch ignoriert haben und setzte seine Fahrt über die Dr.-Hans-Böckler-Straße fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen. Der Geschädigte erstattete anschließend Anzeige auf der Polizeiwache Walsum.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Lkw und dem Unbekannten geben können. Der Fahrer soll männlich gewesen sein, etwa 45 bis 55 Jahre alt, trug eine dunkle Kappe und hatte einen grauen Vollbart. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

