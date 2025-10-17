Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Gefährliche Körperverletzung - Kripo ermittelt

Duisburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (15. Oktober, 17:20 Uhr) soll es in einem Büro an der Paul-Esch-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein.

Zwei Männer (24, 61) seien durch ein Duo bedroht worden. Innerhalb einer Auseinandersetzung soll es dabei zum Einsatz von Pfefferspray gekommen sein. Der genaue Ablauf ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Täter sollen anschließend mit einem Pkw die Flucht ergriffen haben. Da den Beamten das Kennzeichen mitgeteilt wurde, konnten die Polizisten das Fahrzeug, besetzt mit zwei Männern (27, 28), im Bereich der Paul-Esch-Straße antreffen. Im Fahrzeug stellten die Einsatzkräfte ein Pfefferspray fest und stellten dieses sicher. Das Duo muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Rettungskräfte versorgten den 24- und den 61-Jährigen ambulant. Experten der Kriminalpolizei sicherten am Tatort Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell