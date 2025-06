Feuerwehr Solingen

FW-SG: Rauchmelder und aufmerksame Nachbarn verhindern schlimmeres

Solingen (ots)

Am 05.06.2025 gegen 21:30 Uhr wurde die Feuerwehr Solingen von der Leitstelle Solingen-Wuppertal zu einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Paul-Kircheis-Straße alarmiert. Nachbarn wurden durch einen piepsenden Rauchmelder und wahrnehmbaren Brandgeruch auf den Brand aufmerksam. Die Bewohner des Gebäudes waren zu dem Zeitpunkt nicht im Haus. Der Entstehungsbrand konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden und eine Ausbreitung auf das gesamte Wohnzimmer verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Polizei aufgenommen.

