FW-SG: FW-SG: Feuerwehr und Rettungsdienst rückten zu mehreren Verkehrsunfällen aus

Solingen (ots) - Am Dienstag, den 13. Mai 2025, wurde die Feuerwehr Solingen um 10:45 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in der Annastraße alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Großteil des Dachgeschosses in Flammen, und das Feuer begann auf weitere Gebäudeteile überzugreifen. ...

mehr