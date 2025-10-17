PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Betrug zum Nachteil eines Seniors - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Erneut schlugen Betrüger am Donnerstagnachmittag (16. Oktober, 15 Uhr) zu und betrog mit einer perfiden Masche einen Senior, der an der Herrenwiese wohnt, um eine sechsstellige Summe.

Was geschah: Eine mutmaßliche Polizistin rief den Rentner an und gaukelte vor, dass bei ihm zu Hause eingebrochen worden sei und in Kürze ein Kriminalbeamter den Einbruch prüfen wird. Prompt klingelte es und ein circa 1,70 Meter großer Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren stand an der Tür. Der schlanke Mann fragte nach den Geldverstecken und einem Tresor. Weil die Frau am Telefon immernoch in der Leitung war, wies sie den Mann an, den Kriminalbeamten alleine zu lassen. Kurz darauf gab der vermeintliche Kriminalist mit kurzen dunkelbraunen Haaren an, dass er mit seiner Überprüfung fertig ist und alles in Ordnung sei. Dann verließ er das Haus des Seniors in unbekannte Richtung. Er bemerkte dann, dass Geld und Gold fehlten.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder den Täter beim Verlassen des Hauses gesehen haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Jede Tat die verhindert werden kann, ist Gold wert! Eigens dafür bietet die Kriminalprävention Tipps und Tricks rund um das Thema "Seniorenprävention" an. Für weitere Informationen, klicken Sie hier: https://duisburg.polizei.nrw/seniorenpraevention-sicherheit-fuer-seniorinnen-und-senioren

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 11:17

    POL-DU: Beeck: Ladendieb setzt Reizgas gegen Detektiv ein und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

    Duisburg (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagmittag (16. Oktober, 13:30 Uhr) in einem Discounter an der Herzogstraße diverse Waren aus der Fleischabteilung gestohlen. Nachdem er die Produkte in seine Jacke gesteckt und anschließend an der Kasse andere Artikel bezahlt hatte, sprach ihn der 50-jährige Ladendetektiv nach dem Passieren des ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 08:45

    POL-DU: Hochfeld: Gefährliche Körperverletzung - Kripo ermittelt

    Duisburg (ots) - Am Mittwochnachmittag (15. Oktober, 17:20 Uhr) soll es in einem Büro an der Paul-Esch-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Zwei Männer (24, 61) seien durch ein Duo bedroht worden. Innerhalb einer Auseinandersetzung soll es dabei zum Einsatz von Pfefferspray gekommen sein. Der genaue Ablauf ist derzeit noch Gegenstand der ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 13:45

    POL-DU: Huckingen: Zwei Unbekannte rauben Fahrrad im Biegerpark - Polizei sucht Zeugen

    Duisburg (ots) - Zwei Unbekannte haben am Mittwochmorgen (15. Oktober, gegen 8:15 Uhr) im Biegerpark (Bereich Cramer-Klett-Straße / Gustavsburger Straße) einem 22-jährigen Duisburger das Fahrrad geraubt. Der junge Mann war im mit seinem Rad unterwegs, als ihn die Täter anhielten und ihn angriffen. Einer der Männer verletzte ihn dabei mit einem spitzen Gegenstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren