PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Diebstahl aus einem Golfplatzlagerraum +++

Bad Schwalbach (ots)

1.Diebstahl aus einem Golfplatzlagerraum, Aarbergen-Rückershausen, Hintergasse, Dienstag, 26.08.2025, 01:30 Uhr

(lr) In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es im Aarbergener Ortsteil Rückershausen zu einem Diebstahl. Der unbekannte Täter verschaffte sich gegen 01:30 Uhr auf nicht bekannte Art und Weise Zutritt zum Lagerraum in der Straße "Hintergasse". Er entwendete daraus ein Gartengerät und verließ das Grundstück daraufhin wieder.

Der Dieb ist vermutlich männlich und trug zum Tatzeitpunkt eine Jacke mit Fellkragen und einer langen Hose. Dazu kombinierte er Turnschuhe der Marke Nike.

Die Polizei in Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der (06124) 7078-0 entgegen.

