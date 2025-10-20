Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: 26-Jähriger mutmaßlicher Dealer gefasst - Drogen und Bargeld beschlagnahmt

Duisburg (ots)

Einsatzkräfte der Polizei haben am Freitagmittag (14. Oktober, 11:25 Uhr) einen 26-jährigen mutmaßlichen Drogendealer nach kurzer Verfolgung gestellt. Der Düsseldorfer war den Beamten in der Rolfstraße verdächtig vorgekommen, da er wegrannte, sobald er die Beamten bemerkte.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten einen Beutel mit 23 sogenannten Eppendorf-Gefäßen, die augenscheinlich Kokain enthielten. Ein Zeuge gab zudem den Hinweis, dass der 26-Jährige eine Umhängetasche unter einem geparkten Auto versteckt habe. Darin befanden sich der Ausweis des Mannes, Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie weitere Tütchen mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln.

Die Polizisten beschlagnahmten alle aufgefundenen Gegenstände, darunter auch das Mobiltelefon des Beschuldigten. Der Düsseldorfer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

