PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: 26-Jähriger mutmaßlicher Dealer gefasst - Drogen und Bargeld beschlagnahmt

Duisburg (ots)

Einsatzkräfte der Polizei haben am Freitagmittag (14. Oktober, 11:25 Uhr) einen 26-jährigen mutmaßlichen Drogendealer nach kurzer Verfolgung gestellt. Der Düsseldorfer war den Beamten in der Rolfstraße verdächtig vorgekommen, da er wegrannte, sobald er die Beamten bemerkte.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten einen Beutel mit 23 sogenannten Eppendorf-Gefäßen, die augenscheinlich Kokain enthielten. Ein Zeuge gab zudem den Hinweis, dass der 26-Jährige eine Umhängetasche unter einem geparkten Auto versteckt habe. Darin befanden sich der Ausweis des Mannes, Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie weitere Tütchen mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln.

Die Polizisten beschlagnahmten alle aufgefundenen Gegenstände, darunter auch das Mobiltelefon des Beschuldigten. Der Düsseldorfer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 11:35

    POL-DU: Duissern: Zwei Porsche gestohlen - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Ein Zeuge (74) wandte sich am Sonntagmittag (19. Oktober 11:30 Uhr) an die Polizei, weil zwei Porsche aus einer Tiefgarage an der Straße Wilhelmshöhe entwendet worden seien. Eine Nachbarin des Melders berichtete von dem Ertönen der Alarmanlage in der Nacht, woraufhin der 74-Jährige in der Tiefgarage nachsah und anstatt einem roten Porsche 911 TARGA ein Splitterfeld vorfand. Beim weiteren Blick durch ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 08:43

    POL-DU: Hochfeld: Drogenhandel festgestellt - Person festgenommen

    Duisburg (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge (25) verständige am Donnerstagabend (16. Oktober, 21 Uhr) die Polizei, weil er einen mutmaßlichen Betäubungsmittelhandel aus einem Geschäft heraus an der Hochfeldstraße beobachtete. Die Polizisten beobachteten ebenfalls verdächtige Übergaben. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete die Durchsuchung an. Nachdem sich die Einsatzkräfte Zutritt verschafften, trafen sie auf einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren