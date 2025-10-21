Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Zwölfjähriger läuft auf die Fahrbahn - Zusammenstoß mit Pkw

Duisburg (ots)

Am Montagabend (20. Oktober, 17:45 Uhr) kam es auf der Wanheimer Straße, in Höhe der Kreuzung zur Rheinhauser Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen überquerte der Schüler die Wanheimer Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 24-jähriger Fahrer eines VW Polo habe einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können.

Der Autofahrer brachte den Jungen anschließend zu dessen Eltern und informierte die Polizei. Der Junge war augenscheinlich unverletzt, klagte jedoch über leichte Schmerzen. Zur weiteren Abklärung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand Sachschaden. Das Verkehrskommissariat 22 hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

