Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Geldautomat gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Taxifahrer (58) meldete der Polizei, dass in der Nacht zum Montag (20. Oktober, 2:07 Uhr) ein Geldautomat von der Karl-Marx-Straße entwendet worden sei. Experten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

