Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Handtaschenraub - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Einer 58-Jährigen soll am Montagabend (20. Oktober, 21:55 Uhr) im Bereich Burgacker / Am Mühlenberg von einem bisher Unbekannten die Handtasche geraubt worden sein.

Ein aufmerksamer Zeuge (32) sah, wie die Frau schrie und weinte. Sie machte Angaben dazu, dass sich ihr ein Mann von hinten genähert, ihr die Handtasche entrissen und die Flucht samt Beute ergriffen habe. Sie beschrieb den Unbekannten gegenüber den Einsatzkräften wie folgt: Er soll 1,65 Meter groß sein, eine dünne Statur haben und komplett schwarz gekleidet gewesen sein.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeuginnen und Zeugen, die die Tat oder den Mann bei seiner Flucht beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell