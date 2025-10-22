POL-DU: Rheinhausen-Mitte: BMW kollidiert mit geparktem Auto - Ein Verletzter
Duisburg (ots)
Am Montagmittag (20. Oktober, 14 Uhr) rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Unfall auf der Friedrich-Alfred-Straße aus. Der Fahrer (29) eines schwarzen BMW war zuvor von der Fahrbahn abgekommen und mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fiat sowie einem Verkehrsschild zusammengestoßen.
Weil der 29-Jährige über Schmerzen klagte, brachten Rettungskräfte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus. Eine Zeugin (17) berichtete den Polizisten, dass sie zum Unfallzeitpunkt die Friedrich-Alfred-Straße als Fußgängerin entlanggegangen sei, als der BMW mit hoher Geschwindigkeit an ihr vorbeifuhr.
Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab. Den BMW stellten die Polizisten sicher.
Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob eine überhöhte Geschwindigkeit den Unfall verursacht hat.
