Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raubüberfall in Neheim

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Abend kam es um 18:00 Uhr zu einem Raubüberfall in einem Niedrigpreisgeschäft in der Hauptstraße in Neheim. Zwei bislang unbekannte Täter betraten maskiert den Discounter für Haushalts- und Alltagswaren. Einer der Täter hielt einen Teleskopschlagstock in der Hand. Beide forderten eine 55-jährige Angestellte im Kassenbereich mehrfach auf, das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Ein 60-jähriger Angestellter eilte zum Kassenbereich, um seiner Kollegin zu helfen. Der unbekannte Täter mit dem Teleskopschlagstock hielt ihn davon ab, indem er ihm damit gegen den Oberschenkel schlug. Er wurde leicht verletzt. Die 55-jährige Geschädigte händigte den Tätern das Bargeld aus der Kasse aus. Anschließend flüchteten sie zu Fuß über die an den Neheimer Markt angrenzenden Treppen in Richtung Busbahnhof. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter A

- Männlich

- Ca. 20 Jahre alt

- Ca. 180- 185 cm groß

- Maskiert ("Bandana" über die Nase gezogen)

- Dunkelhäutig

- Dunkler Kapuzenpullover

- Graue Jogginghose

- Akzentfreies Deutsch gesprochen

Täter B

- Männlich

- Ca. 20 Jahre alt

- Ca. 170- 175 cm groß

- Maskiert ("Bandana" über die Nase gezogen)

- Hellhäutig

- Dunkle Oberbekleidung

- Dunkle Hose

- Teleskopschlagstock in der Hand

- Akzentfreies Deutsch gesprochen

Die Polizei leitete unmittelbar Fahndungsmaßnahmen ein. Diese blieben bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell