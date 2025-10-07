Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Neheim

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 02.10.2025 um 17:30 Uhr bis zum 06.10.2025 um 10:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Immobilienfirma in der Schobbostraße in Neheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Objekt. Der oder die Täter durchwühlten die Büroräume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

