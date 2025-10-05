PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Feuerwehrfahrzeug in Brilon verunfallt, B7 gesperrt

Brilon (ots)

Zwischen der Kreuzung Lederke / Altenbürener Straße und dem Kreisverkehr Möhnestraße / Ostring ist die Polizei aktuell bei einem Verkehrsunfall im Einsatz, an dem ein Feuerwehrfahrzeug beteiligt ist. Als das Feuerwehrfahrzeug bei einer Einsatzfahrt gegen 14:15 Uhr auf dem Weg von Meschede nach Marsberg war, kam der Fahrer aus aktuell noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der Fahrer des Feuerwehrfahrzeug ist bei dem Unfall ersten Einschätzungen nach schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte haben ihn in ein Krankenhaus gebracht. Da das beteiligte Feuerwehrfahrzeug speziell ausgerüstet ist, geht die Polizei von einem hohen Sachschaden aus. An der noch andauernden Unfallaufnahme ist auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei im Hochsauerlandkreis beteiligt, das auf die Unfallaufnahme schwerwiegender Verkehrsunfälle spezialisiert ist. Anschließend wird das Verkehrskommissariat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernehmen. Die Straße an der Unfallstelle ist zwischen der Kreuzung Lederke / Altenbürener Straße und dem Kreisverkehr Möhnestraße / Ostring voll gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich einige Stunden andauern. Dem jetzigen Erkenntnisstand nach geht die Polizei von einem Alleinunfall aus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

