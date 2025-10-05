Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Neuer Bezirksdienstbeamter in Sundern: Polizeihauptkommissar Marcus Unland

Sundern (ots)

Seit Anfang September wird der Bezirksdienst in Sundern durch Polizeihauptkommissar Marcus Unland verstärkt. Der 49-jährige Sunderaner unterstützt ab sofort seine Kollegen Axel Fischbach und Andreas Milz und steht den Bürgerinnen und Bürgern als direkter Ansprechpartner zur Verfügung.

Besonders in den Ortsteilen Amecke, Enkhausen, Hachen, Hövel, Langscheid und Stemel wird man den neuen Bezirksdienstbeamten künftig häufiger antreffen. Er wird unter anderem in der frühkindlichen Verkehrserziehung in Kindergärten und Grundschulen tätig sein. Damit tritt er die Nachfolge von Patrick Schulte an, der kürzlich in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Marcus Unland kennt Sundern gut: Bereits seit 2008 ist er in der Polizeiwache Sundern im Wach- und Wechseldienst tätig. Zu seiner neuen Aufgabe sagt er: "Als direkter Ansprechpartner vor Ort ist mir der persönliche Kontakt besonders wichtig - ich möchte mit den Menschen ins Gespräch kommen, Sorgen ernst nehmen und gemeinsam für Sicherheit und ein gutes Miteinander sorgen. Ob im Alltag, bei Veranstaltungen oder vor Ort - sprechen Sie mich gerne an. Ich freue mich auf viele gute Begegnungen!"

Weitere Informationen und Kontaktdaten sind hier zu finden: https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/artikel/bezirksdienst-sundern

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell