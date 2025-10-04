PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Sundern (ots)

Am 04.10.25, gegen 02:35 Uhr, parkte ein 39jähriger Mann aus Sundern sein Auto am Fahrbahnrand der Straße In der Hüchmecke. Er vergaß die Handbremse anzuziehen und der Wagen rollte beim Aussteigen los. Das Rollen wurde kurze Zeit später durch einen Baum gestoppt. Beim Aufprall wurde der linke Unterschenkel des Mannes gequetscht. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

