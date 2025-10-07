Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Praktikant in Kindertagesstätte soll Kindern Gewaltdarstellungen gezeigt haben

Marsberg (ots)

Am 06.10.2025 wurde der Polizei in Marsberg bekannt, dass ein 14-Jähriger im Verdacht steht, Kindern in einer Kindertagesstätte Gewaltdarstellungen auf seinem Handy gezeigt zu haben. Dabei soll es sich um ein Tötungsvideo gehandelt haben. Das sollen mehrere Kinder zu Hause ihren Eltern berichtet haben. Der 14-jährige Marsberger war als Praktikant in einer Kindertagesstätte im Stadtgebiet Marsberg eingesetzt. Der Vorfall soll sich Ende September ereignet haben. Die Schule des Tatverdächtigen hat den Vorfall zur Anzeige gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

