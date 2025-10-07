PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Neheim

Arnsberg (ots)

Am Freitag, den 03.10.2025, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr kam es in der Straße Boenninghausenweg in Neheim zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Bislang unbekannte Täter hoben zwei Gullydeckel aus ihrer Fassung, sodass die Kanalschächte offen lagen. Die Gullydeckel konnten im Nahbereich aufgefunden werden. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern vor. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

