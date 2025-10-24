Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Brand eines Altkleidercontainers - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Zeuge verständigte am Donnerstagabend (23. Oktober, 18:40 Uhr) die Einsatzkräfte, weil ein Altkleidercontainer an der Fiskusstraße brannte.

Als die Polizisten eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Container und die Feuerwehr begann mit den Löscharbeiten. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell